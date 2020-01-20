Кевину Спейси пригрозили новым иском за домогательства

Сын массажиста, скончавшегося после подачи иска против артиста, заявил, что собирается продолжить судебные разбирательства. Скай Алвес рассказал, что перед смертью отец в подробностях описал приставания знаменитости. Мужчина добавил, что раскроет все детали в ходе судебного процесса.

«Поскольку мой отец был одним из первых, кто высказался против Спейси, это является частью его наследия. Другие заговорили, потому что он заговорил», — заявил он.

Отец Алвеса умер от рака осенью 2019 года. Массажист утверждал, что осенью 2016 года артист домогался до него в частной резиденции в Малибу, штат Калифорния. По словам предполагаемой жертвы, Спейси просил его прикасаться к гениталиям.

В декабре 2019 года стало известно о смерти еще одного обвинителя голливудской звезды — 47-летнего Ари Бена. Сообщалось, что писатель покончил жизнь самоубийством.

Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.