Сбежавшие вместе отец жениха и мать невесты сорвали свадьбу детей

Жениху и невесте из индийского города Сурат, штат Гуджарат, пришлось отменить свадьбу после того, как отец жениха тайно сбежал вместе с матерью невесты. Об этом сообщает издание Times Now News.

Отец жениха и мать невесты якобы долгое время жили по соседству и непродолжительное время встречались. Когда-то они пытались тайно сбежать, но их планы сорвали родные женщины, которые выдали ее замуж за богатого торговца алмазами.

Менее чем за месяц до запланированной на вторую неделю февраля свадьбы детей 48-летний бизнесмен и 46-летняя домохозяйка пропали. Предположительно, они решили дать своим отношениям второй шанс и тайно сбежали.

В последний раз их видели 10 января, каждый был у себя дома. Родственники мужчины и женщины подали в полицию заявление об их исчезновении.

Теперь их дети оказались в неловкой ситуации: им пришлось отложить свадьбу до момента, когда появится больше информации об отношениях родителей.