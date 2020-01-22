Обвал цен на нефть: Brent – ниже $63

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,54 % - до $62,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость нефти находилась ниже $63 за баррель 6 декабря 2019 года.

По состоянию на настоящее время, стоимость нефти марки Brent замедлила снижение до 1,92 %, торгуется на уровне 63,35 доллара за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI подешевела на 2,48 %, до 56,93 доллара за баррель.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на материалы Goldman Sachs сообщило, что распространение нового коронавируса может повлечь за собой падение спроса на нефть и снижение цен примерно на $3 за баррель.