Переговоры Ильхама Алиева с президентом Швейцарии фото

В Давосе в среду состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, сообщает АзерТАдж.

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