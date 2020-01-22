Переговоры Ильхама Алиева с президентом Швейцарии фото
В Давосе в среду состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, сообщает АзерТАдж.
В Давосе в среду состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, сообщает АзерТАдж.
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