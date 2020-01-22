Наша команда играла со сверстниками из клуба «Аланьяспор» и победила со счетом 4:2. Два гола забил Мустафа Йылдырым, по голу в активе Эльчина Гасымова и Баламирзы Султанова.

После матча главный тренер сборной Азербайджана Самир Алиев поделился впечатлениями об игре:

«Это был наш первый матч. Постарались дать шанс всем футболистам, хотели проверить их. У нас новая команда, многих футболистов знаем не очень хорошо. Для нас это стало хорошим опытом. Узнали, на чем нужно делать акцент в будущем, какие позиции следует усилить.

Впереди у нас две игры. Постараемся хорошо сыграть и против Северной Македонии. Для нас здесь созданы все условия. Футболисты тренируются с большим желанием. Каждый старается показать себя с лучшей стороны. Да, мы не смогли пригласить на этот сбор всех футболистов. За некоторыми продолжаем следить, и они будут приглашены в будущем. Постараемся сформировать оптимальный состав в марте-апреле. В октябре нас ждет отборочный турнир чемпионата Европы в Молдове, где, помимо хозяев, мы сыграем с Грецией и Францией. Наша задача – создать дисциплинированную, боеспособную команду».

Следующий матч сборная Азербайджана U-19 проведет 25 января против сверстников из Северной Македонии.