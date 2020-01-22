Родившуюся в Баку богатейшую женщину Африки обвинили в растрате госсредств

Родившаяся в Баку старшая дочь бывшего ангольского президента Изабель душ Сантуш, согласно рейтингу журнала Forbes, обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки. В июне 2016 года она стала главой крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonangol, однако была снята с должности в ноябре 2017 года новым президентом страны Жоау Лоуренсу, немедленно покинула Анголу и пока туда не возвращалась.

В минувшем декабре решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо - были арестованы. По словам Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Выступая 20 января в Луанде, Генпрокурор Хелдер Питра Грос заявил, что ангольское правосудие намерено "использовать любые средства" для того, чтобы добиться возвращения в страну обвиняемой в присвоении государственных средств Изабель душ Сантуш.

В свою очередь Изабель душ Сантуш подчеркивает, что всегда работа в рамках закона и все деловые операции ее компаний были одобрены юристами, аудиторами и регулирующими органами. В интервью португальскому телеканалу РТР находящаяся в Лондоне Изабель душ Сантуш 16 января заявила, что выдвинутые против нее обвинения являются не только атакой на всю семью душ Сантуш, но и частью кампании против будущих кандидатов на президентский пост. "Речь идет о борьбе за власть", - подчеркнула она.

Сейчас в Луанде проходит очный суд и над сыном бывшего президента Жозе Филумену душ Сантушем. Он обвиняется в том, что, находясь на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы, похитил $1,5 млрд, а также незаконно вывез из страны $500 млн. Сам экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, который занимал пост президента Анголы с 1979 по 2017 год, выехал из страны для прохождения курса лечения в Западной Европе.