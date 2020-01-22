Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 на западе Турции не привело, по предварительным данным, к человеческим жертвам, пострадавших нет, заявил губернатор провинции Маниса Ахмет Дениз.

Ранее агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении, которое произошло в 22.22 с эпицентром в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса.

"На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении Дениза.