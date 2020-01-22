Леонид Швец, автор haqqin.az 01:19

Дело о президентском импичменте в США вступило в завершающую фазу: в сенате начинаются слушания, после которых Дональд Трамп либо покинет свой пост, либо останется как минимум до конца конституционного срока. Отставка состоится, если верхняя палата американского Конгресса согласится с обвинениями, которые президенту предъявила нижняя палата. А она, конечно, не согласится ни за что. В чем же интрига?

Республиканское руководство, под контролем которого находится сенат (из ста мест лишь 45 принадлежит демократам и два независимым сенаторам), стремится сделать процесс как можно более скомканным, невнятным и быстрым. Спикер сената Митч Макконнелл лишь накануне слушаний обнародовал регламент заседаний, чтобы максимально избежать критики, а критиковать есть за что. Сторонам защиты и обвинения дается по 24 часа на приведение аргументов. Но Макконнелл выставил требование, чтобы обмен аргументами уложился в два дня, а это значит, что слушания будут длиться по 12 часов подряд. Это не только ставит в сложное положение участников процесса, но, главное, делает почти невозможным внимательный телевизионный просмотр, а трансляция будет вестись непрерывно. Но кто в состоянии 12 часов находиться у экранов? Кроме того, начало заседаний назначено на час дня по местному времени, в это время будет десять утра на западном побережье США. Кто сможет себе позволить весь рабочий день провести у телевизора или перед монитором? Тем самым республиканцы хотят минимизировать негативное влияние процесса на избирателей. Кроме того, по плану Макконнелла сенат не примет автоматически документы, которые стороны предъявят в качестве доказательств, как нет и заранее согласованного списка свидетелей. Мнение председателя Верховного суда Робертса, который будет вести заседания, тут будет иметь мало значения, поскольку по каждому вопросу будет проводиться голосование, а в палате, еще раз напомню, большинство принадлежит республиканцам.

Собственно, вот тут и возникает подобие интриги. Очевидно, что республиканское начальство будет стремиться отбиться от любых дополнительных процедурных действий точно грудью станет, чтобы не допустить слушания новых свидетелей. Очень неприятным для Дональда Трампа могут стать показания Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности, который был хорошо в курсе операции Руди Джулиани по добыче компромата на Джо Байдена в Украине и категорически против нее возражал. Болтон уже заявил, что готов дать показания перед сенатом, если тот такую волю выявят. И вот тут могут выявиться сенаторы-республиканцы, готовые ему дать такую возможность и соответствующим образом проголосовать.