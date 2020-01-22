В США разбился и сгорел небольшой самолет

Небольшой самолет разбился в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния). По предварительным данным, на борту находилось до четырех человек, сообщили полиция и пожарная служба города, передает ТАСС.

"Сотрудники пожарной службы и полиции Короны сегодня в 12:11 отреагировали на сообщение о крушении самолета на муниципальном аэродроме. Сотрудники, прибыв на место, обнаружили один самолет, объятый огнем", - говорится в Twitter органов правопорядка.

Воздушное судно упало в восточной части территории аэродрома.

"Аэродром закрыт, в самолете находились 3-4 человека", - уточнила пожарная служба Короны в своем Twitter.