Трюдо и Эрдоган обсудили катастрофу лайнера в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону расследование катастрофы украинского самолета в Иране и последние события на Ближнем Востоке, говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства.

Сообщается, что лидеры двух стран подчеркнули необходимость полного, заслуживающего доверия и открытого расследования авиакатастрофы. Отмечается, что Трюдо поблагодарил Эрдогана за оказанную помощь, в частности за транзит членов семей жертв через территорию Турции.

Кроме того, премьер и президент обменялись мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке и отметили необходимость диалога для снижения напряженности.