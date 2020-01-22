Аналитики haqqin.az часто рассуждают о росте ВВП, достижениях во внешней торговле, успехах и недостатках в разных сферах экономики. В то же время почему-то лишь раз в году вспоминаем об исполнении государственного бюджета - при обсуждении его в парламенте. А ведь, казалось бы, все усилия правительства в конечном итоге направлены именно на планирование и исполнение бюджета. Высокие доходы в сочетании с умеренными расходами – мечта любого министерства финансов, как же этот вопрос решается в Азербайджане?

Как отметил на недавнем совещании по итогам прошлого года министр финансов Самир Шарифов, прогноз поступлений в госбюджет прошлого года был выполнен в сумме 24,2 млрд манатов против 23,168 млрд манатов. А это означает, что в наш с вами большой государственный карман поступило на 1,032 млрд манатов, или 4,5% больше средств, чем мы планировали год назад. Правда, это пока оперативные данные, которые еще будут уточнены, но особых изменений в цифрах ждать не стоит. По этим же данным, исполнение расходов бюджета составило 24,405 млрд манатов против 25,190 млрд манатов, или 97% от прогноза. Все это позволило Минфину снизить дефицит госбюджета-2019 до 205 млн против прогноза в сумме 2,022 млрд манатов.

Статья расходов заслуживает особого внимания. В связи с социальной политикой главы государства в течение года минимальная заработная плата повысилась в два раза, произошел значимый рост минимального размера пенсии, социальных пособий. Эти меры были полностью обеспечены в рамках госбюджета без каких-либо его корректировок. А решение проблемных кредитов физических лиц потребовало перевода из госбюджета Центробанку 640 млн манатов, которые тот перечислил на счета коммерческих банков. Это позволило компенсировать образовавшиеся в результате девальвации маната долги 593 тыс. гражданам страны. Важным шагом по решению проблемных кредитов физических лиц стало и продление срока погашения кредитов, предоставленных в манатном выражении, до 5 лет, а также установление процентной ставки на уровне 1%. Таким образом, предоставленные кредиты на сумму 214,5 млн манатов были обеспечены Центробанком под госгарантию Минфина. Все это наглядно демонстрирует политику и приоритеты государства в социальной сфере, хотя и требовало больших усилий – ведь константы бюджета не менялись.

Итак, главную задачу Минфин выполнил – доходы выше на миллиард, расходы ниже на 2 млрд. манатов, а в дефиците бюджета 10-кратное снижение от прогноза. Цифры впечатляют, а как же это удалось? В первую очередь благодаря фискальным органам – таможенники прогнозы по бюджетным поступлениям значительно перевыполнили. В то же время достигнута экономия и по ряду пунктов расходной части госбюджета. И рекордсменом здесь выступает Фонд социальной защиты. При корректировке бюджета-2019 был сокращен трансферт в Государственный фонд социальной защиты на 150 млн. манатов. А по итогам года была достигнута экономия примерно до 180 млн. манатов. А это уже было обеспечено за счет больших успехов в сборе взносов социального страхования самим фондом.

Значительно выше предусмотренного оказались и доходы сводного бюджета. При прогнозе в 29,235 млрд манатов фактическое выполнение составило 33,818 млрд манатов - превышение на 15,7%, или 4,583 млрд манатов. А расходы сводного бюджета были исполнены на 26,476 млрд манатов против 27,371 млрд. манатов ( 97%). В результате возник профицит в сумме 7,343 млрд манатов, что почти в 4 раза больше прогнозируемого профицита в 1,8 млрд манатов. Такая благоприятная картина в немалой степени сложилась и из-за отсутствия дефицита госбюджета. А это уже показатели проводимой политики по укрепления финансовой позиции страны.