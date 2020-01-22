Ильхам Алиев не исключил поставку нефти в Беларусь

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) технически может поставлять нефть в Беларусь через трейдинговые операции. Об этом в кулуарах форума в Давосе сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, речь не идёт о нефти из Азербайджана. Об этом сообщает Euroradio.

"Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это всё зависит от переговоров", — передаёт ТАСС слова Алиева. Глава Азербайджана добавил, что ничего знает о соответствующих обращениях с белорусской стороны.

Как известно, 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь: государства не договорились об условиях поставки. С тех пор официальный Минск ищет альтернативные источники нефти и продолжает переговоры с Москвой.