Ильхам Алиев не исключил поставку нефти в Беларусь
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) технически может поставлять нефть в Беларусь через трейдинговые операции. Об этом в кулуарах форума в Давосе сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, речь не идёт о нефти из Азербайджана. Об этом сообщает Euroradio.
"Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это всё зависит от переговоров", — передаёт ТАСС слова Алиева. Глава Азербайджана добавил, что ничего знает о соответствующих обращениях с белорусской стороны.
Как известно, 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь: государства не договорились об условиях поставки. С тех пор официальный Минск ищет альтернативные источники нефти и продолжает переговоры с Москвой.
Кстати, азербайджанскую нефть Беларусь покупала в 2010-2011 годах во время очередной "нефтяной войны" с Россией. Тогда источниками поставок нефти для Минска стали Венесуэла и Азербайджан.
Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские власти ведут переговоры о закупке нефти с Украиной, Польшей, странами Балтии, Казахстаном, Азербайджаном. 20 января появились сообщения, что Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Поставить её предполагается через порт Клайпеды. 21 января председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что вскоре ожидается подписание контрактов на поставку нефти из альтернативных России источников.
А тем временем, как заявил официальный представитель Государственной нефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, Баку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды для возможной поставки нефти в Беларусь.
"Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций", — цитирует ТАСС его слова.