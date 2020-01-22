Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:57

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с бравурной речью, в которой он объявил о "невероятном процветании Америки". Он заявил, что ни при одном послевоенном президенте страна не достигала таких высоких темпов роста биржевых индексов, никогда у нее не было столь низкой безработицы и столь высокого роста рабочих мест среди "синих воротничков". И как результат, по словам Трампа, успехи Америки помогают сохранять стабильность всей мировой экономики и ее финансов.

"Америка процветает. Америка преуспевает. Америка побеждает везде, как никогда прежде", - объявил он присутствующим в зале главам государств и правительств, миллиардерам, представителям академических кругов и журналистам. Однако для многих из них протекционистский лозунг "Америка превыше всего" является чем-то явно предосудительным. Мировая пресса обращает внимание на два момента. Во-первых, Трамп почти не коснулся в своем выступлении главной темы нынешнего саммита в Давосе - борьбы с климатическими изменениями. Американский президент назвал глобальное потепление климата hoax - "обманом, выдумкой". Его не убеждают ни наводнения по всему миру, ни катастрофические лесные пожары - от Калифорнии до Австралии. Трамп вновь вступил в Давосе в заочную полемику с 17-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Так, он пообещал присоединиться к глобальной инициативе, которая заключается в том, чтобы высадить на земле 1 триллион деревьев. Тунберг парировала это тем, что недостаточно посадить эти деревья, когда "наш дом в огне". Трамп, не называя имен, но имея в виду именно шведку, призвал не слушать "пророков апокалипсиса". Любопытно, что тем же словом - hoax американский президент окрестил процедуру своего "политического апокалипсиса" - импичмента, которая сейчас обсуждается в сенате США и от которого он явно пытался убежать, приехав на заснеженный альпийский курорт. Но и главные пассажи его самолюбования об американской экономике вызвали у просвещенной элиты Давоса скептицизм. Для этого у нее были все основания. Например, рост американской экономики в районе 2,9-3 процентов в течение трех лет при Трампе был такой же, как и в 2015 году - последнем году президентского мандата его предшественника Барака Обамы. А низкий уровень безработицы - 3,5 процента, которым хвастался американский лидер, ненамного ниже того уровня - 4,7 процента, который был в последние годы у Обамы. В 2019 году, как предполагают эксперты, рост экономики США составит уже 2 процента. А прибавление в рабочих местах, которое за три года Трампа составляло 200 тысяч в месяц, в декабре 2019 не превысило 145 тысяч.

Скептическое отношение к макроэкономическим реляциям Трампа, которые, как считают его республиканские советники, помогут ему добиться переизбрания в этом году, вызвано и двумя другими обстоятельствами - внутренним и внешнем. Торговая война с Китаем, которая пока закончилась неопределенным компромиссом, привела и к сокращению числа рабочих мест и к общему падению темпов роста обрабатывающей промышленности в ключевых для Трампа штатах - Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Там в 2016 году он одержал с небольшим перевесом победу над Хиллари Клинтон, и именно эти штаты позволили ему стать хозяином Белого дома. Ученые из американского Institute for Supply Management отметили в этих штатах падение производства, невиданное со времен Великой депрессии в США, и во многом оно было связано с сокращением новых экспортных заказов. "Обрабатывающая промышленность совершенно очевидно переживает там рецессию, - говорит ведущий экономист Deutsche Bank Securities Торнстен Слок. - Я повсюду чувствовал страх, что в стране может углубляться рецессия, вызванная торговой войной с Китаем". Однако теперь стало ясно, что американский президент, пошедший на замирение с Китаем, избрал себе новую цель - страны Западной Европы. "Трамп в Давосе угрожает новыми тарифами Европе, углубляя трещину в отношениях с долговременными союзниками США", - пишет The Washington Post. Так, американский министр финансов Стивен Мьючин пригрозил Италии и Великобритании резко повысить пошлины на их продукцию, если они не откажутся облагать налогом такие крупные технологические компании США, как Facebook и "дочку" Google - Alphabet. А сам Трамп угрожает уже ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт автомобилей из Германии, Франции и Великобритании в США. И тут мы подходим к чему-то скандальному. Последние угрозы не связаны с подводными камнями в торговых отношениях между странами - их всегда было и будет много. Трамп пригрозил новыми тарифами, если эти страны официально не обвинят Иран в нарушении заключенной в 2015 году ядерной сделки.