Все больше людей заболевают опасным коронавирусом

На данный момент в Китае зарегистрирован 571 случай инфицирования мутировавшим коронавирусом, число заболевших продолжает расти, несмотря на все карантинные меры. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Известно, что 17 человек уже погибли от болезни, еще 95 находятся на грани смерти. В карантине – 5,8 тыс. человек, находившихся в контакте с зараженными людьми.

Болезнь по-прежнему концентрируется в городе Ухань провинции Хубэй, начинают заболевать жители и других городов, в частности, в Пекине таковых уже 14 человек, и все, с кем они контактировали, являются потенциальными носителями коронавируса.

Коронавирус добрался уже до Таиланда, Южной Кореи, США и Японии. Возможно проникновение инфекции в Сингапур и на Филиппины.