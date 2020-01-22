Чавушоглу обвиняет Евросоюз

"Мы выполняем соглашение и принимаем назад высылаемых беженцев. А что ЕС? ЕС обещал нам выплатить три миллиарда евро в конце 2016 года, еще три миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020 год, а мы полностью не получили еще первые три миллиарда", - заявил Чавушоглу в интервью изданию Bild.

Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам, пишет Дойче велле.

Кроме этого, глава турецкого МИД обвинил ЕС в других нарушениях договоренностей - в частности, Турцию не приняли в Таможенный союз, а также приостановились переговоры о вступлении Турции в ЕС.

24 января Ангела Меркель проведет в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пять дней назад сам принял участие в берлинской международной конференции по Ливии.

В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.