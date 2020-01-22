Глава города отметил, что благодаря реформам, проводимым президентом Ильхамом Алиевым, удалось искоренить большинство негативных проявлений и обеспечить прозрачность. Эльдар Азизов напомнил, что основное требование главы государства к чиновникам заключается в том, чтобы их деятельность была абсолютно прозрачна, а руки чисты.

Каждая структура должна очень серьезно относиться к финансовым вопросам, эффективно использовать выделенные средства и регулярно посредством СМИ информировать общественность о проделанной работе и потраченных средствах. Об этом на расширенном совещании в Исполнительной власти города Баку заявил глава города Эльдар Азизов.

На расширенном совещании, которое проходило с участием руководителей хозяйственных служб, были также обсуждены рабочие вопросы и проблемы, которые предстоит решить в 2020 году. В заключение совещания глава города в очередной раз отметил, что деятельность всех служб должна быть максимально прозрачной для общественности, а случаи коррупции и другие негативные проявления сведены на нет. Эльдар Азизов также заявил, что в целях повышения прозрачности, суть всех финансовых операций будет доводиться до общественности путем освещения в СМИ.

Общество качественно меняется. Прозрачность финансовой деятельности госструктур становится нормой. Контакты между ними и гражданами все более принимают форму сотрудничества. Иными словами, наряду с экономическим ростом идет демократизация общества. Соответственно, должны меняться чиновники и их подход к работе, что является требованием реформ. Обо всем этом, в частности, говорилось на совещании в ИВ города Баку.

Стоит отметить, что именно борьба с коррупцией в городском хозяйстве является одним из ключевых направлений деятельности Исполнительной власти Баку и ведется она за счет повышения прозрачности финансовой деятельности, проявляясь на примере покупки лифтов, автотранспорта, ремонта кровли и фасадов зданий. Все это является результатом реформ, проводимых президентом страны.

Примером абсолютно прозрачной деятельности городских служб являются работы по ремонту старых зданий и обновлению их кровли. По распоряжению властей города впервые были созданы специальные комиссии, в которые входят жильцы зданий. Теперь городские власти не принимают и не оплачивают завершенные ремонтные работы, пока их не одобрят сами жильцы зданий.