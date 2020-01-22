Посевные данные проверили на основе спутниковых снимков «Азеркосмос»

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Проводимая с использованием спутниковых снимков, методов дистанционного зондирования и других стационарных средств камеральная проверка точности информации по осенним посевам, отраженная в электронной системе сельскохозяйственной информации (EKTİS), завершена по десяти районам страны. Основой для проверки послужили ортофото, включенные в Географическую базу данных Министерства сельского хозяйства, различные векторные данные, спутниковые снимки от «Азеркосмос», результаты проектов, методы дистанционного зондирования.

Как сообщил AZERTAC отдел по связям с общественностью и информационного обеспечения Министерства сельского хозяйства, проверка, проведенная на основе спутниковых снимков «Азеркосмос», уже завершена в 10 районах страны. Проверки проводились в трех произвольно выбранных селах каждого района. Вслед за Зердаб, Самух, Ахсу, Сиазань камеральные проверки данных по земельным участкам и заявленным посевным площадям завершились также в Агджабеди (Авшар, Гелебедин, Гаджибеделли), Балакене (Катех, Шариф, Газма), Бейлагане (Кебирли, Дунйамалылар, Тезекенд), Гёйгёле (Молладжелили, Ени-Зод, Гушгара), Огузе (Беюк Сеюдлу, Падар, Буджаг) и в Сабирабаде (Ахыска, Газли, Булдуг). С помощью спутниковых снимков проверки документов на земельные участки и информации по заявленным посевным площадям были проведены у 9659 фермеров из десяти районов. В результате проверок фермерам, чьи данные вызвали сомнения, будут отправлены извещения, после чего будут проводиться инспекции на месте. После завершения проверок электронные декларации, представленные фермерами в EKTİS, будут подтверждены, на основе чего будет определена сумма, надлежащая выплате фермерам. Следует отметить, что фермер несет ответственность за точность информации о своей земле (документ о земельном участке, посевная площадь и т.д.) и культуре осеннего посева (ячмень, пшеница, клевер и т.д.). По этой причине, для исправления ошибок, допущенных во время заполнения заявки, фермерам рекомендуется обратиться в Государственные центры аграрного развития (ГЦАР).