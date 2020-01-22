Путин написал Гусману: «Высочайшая компетентность и талант!»

"Многие годы Ваша профессиональная биография и вся Ваша жизнь тесно связаны с одним из старейших и наиболее авторитетных информационных агентств страны. Высочайшая компетентность и эрудиция, талант журналиста и интервьюера и, конечно, значимый творческий, созидательный вклад в развитие легендарного ТАСС и современных отечественных СМИ снискали Вам самое искреннее признание", - подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин поздравил журналиста-международника, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Путин также пожелал Гусману здоровья и успехов.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года столице Азербайджана - Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.