Директор компании AKI Inter Ltd Кянан Джалилов выдвинул свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах от Уджарского района. Haqqin.az представляет читателям интервью с выпускником Оксфорда и Кембриджа Кянаном Джалиловым и знакомит с его предвыборной платформой.

- Я - отец трех замечательных детей – у меня 11-летняя дочь, 10-летняя дочь и сын, которому в марте исполнится 6 лет. А что касается профессиональной деятельности, то директор компании AKI Inter Ltd., занимающейся образованием за рубежом, она входит в состав AKI Inter Group Ltd, в портфеле которой также значатся компании, занимающиеся фармацевтикой, строительством, нефтяным оборудованием и инженерией, консультациями по инвестициям и путешествиями.

Меня всегда привлекали математика и цифры, и уже в 9-м классе я знал всю математическую программу 11-го класса, любовь к цифрам привела меня на факультет бухгалтерского учета и аудита Государственного экономического университета, куда я поступил в 1996 году.

Жажда знаний была у меня всегда, и, завершив образование в Экономическом университете, я решил поступать в магистратуру - поступил в университет Xəzər, но проучился там всего 4 месяца, поняв в один момент, что изучаю то же, что учил ранее в Экономическом университете, и принял решение продолжить обучение в Америке, где поступил в University of Wisconsin.

Но и на этом я не остановился – вернувшись на Родину в 2003-м, поступил в только открывшийся MBA в Азербайджанском государственном экономическом университете, окончил с отличием и красным дипломом в 2005 году. Казалось бы, стоит остановиться, но у меня всегда было желание получить образование в «большой тройке» - Гарварде, Кембридже или Оксфорде, куда я подавал документы на поступление ежегодно. И в итоге в 2007 году поступил в аспирантуру Кембриджского университета на факультет «Стратегическое управление финансами», завершив образование в 2009 году, в момент, когда наступил мировой финансовый кризис.

Параллельно с получением образования я развивал и компанию AKI Inter Ltd., которая уже в тот период была внесена в общеевропейский реестр динамично развивающихся предприятий, а Номинационный комитет Европейской бизнес-ассамблеи в 2011 году на саммите имени Сократа в Великобритании, в городе Оксфорд присудил мне одну из самых престижных европейских наград - эксклюзивную британскую награду имени Королевы Виктории - The International Award Queen Victoria Commemorative Medal.

Практически тогда же представители Европейской бизнес-ассамблеи удостоили нашу компанию высшей награды – «Лучшее предприятие года» (Best Enterprises of the Year) за достижения в области качества и менеджмента и безупречную деловую репутацию в сфере образования. Я же был удостоен звания и именного сертификата «Лучший топ-менеджер года в Европе», но продолжал работать над собой, не останавливаясь на достигнутых целях, а наоборот - ставя перед собой все новые и новые цели и задачи.

К примеру, в 2011 году состоялось открытие офиса AKI Inter Ltd в столице Украины - городе Киев – и мы стали представителями самых крупных украинских вузов, в числе которых значится и топовое учебное заведение Украины - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, «красный корпус» которого манит многих. Здесь я заочно обучался праву – это еще одно мое высшее образование.

В марте 2013 года я начал изучать Accelerate Management в Университете Оксфорд, где прошел годовой курс за три месяца, но хотел еще больше повысить свою профессиональную квалификацию, потому что MBA, полученный мною в Азербайджане, мне недостаточен. Поэтому поступил на годовую программу MBA в Anglia Ruskin University, и, завершив обучение, продолжаю заниматься самообразованием по сегодняшний день, так как считаю, что образование - это основа основ, фундамент, без которого жизнь в современном мире представить просто невозможно.

Ни дня своей жизни я не представляю без книги, и даже когда мой рабочий график перегружен, я все равно пытаюсь найти время для чтения – у меня огромная личная библиотека дома и на даче.

- Что вами двигало в получении такого количества образований, ведь в один момент можно было просто остановиться?

- Будучи школьником, я не понимал своих сверстников, которые приходили на уроки неподготовленными, удивлялся, почему им неинтересны новые знания и мир вокруг в целом. Мне хотелось знать все и обо всем, и в получении такого количества образований мною двигало в первую и главную очередь незнание.