Закажите бесплатный кофе в Kontakt Home и выиграйте подарок на 2 400 AZN

До 30 января вам не придётся посещать кофешопы из-за горячего кофе, оставьте ваши деньги в кармане. Если удача улыбнётся вам, то до конца жизни вам не придется тратиться на кофе. Если всё же не улыбнётся, в Kontakt Home есть еще одна причина, которая вас порадует. Всего за 5 минут вам нарисуют ваш портрет, которым вы сразу же захотите поделиться со своими друзьями.

Как по дороге на работу, в обеденное время, так и по возвращению с работы, вы можете бесплатно выпить кофе в одном из магазинов Kontakt Home, расположенных на Сахиле, Иншаатчыларе или метро Азадлыг.

Условия конкурса, который подарит вам тепло очень просты.

Чтобы выиграть кофемашину от Delonghi стоимостью 2400 AZN:

- С 18 по 30 января с 12:00 до 21:00 приходите в один из магазинов Сахиль, Иншаатчилар или метро Азадлыг;

- Выберите свой любимый кофейный напиток и наслаждайтесь его вкусом. Во время приготовления напитка художники нарисуют ваш портрет на стаканчике;

- Сделайте фото с этим стаканчиком в зоне Delonghi;

- Поделитесь фотографией на своей странице в Facebook. Данная публикация должна быть доступна всем;

- Подпишитесь на обе страницы (De’Longhi Azerbaijan и Kontakt Home);

- Напишите в комментариях под постом "я участвую".

- Последняя дата для участия в конкурсе 30 января, 21:00.