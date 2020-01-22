Турция не будет увеличивать контингент своих военных советников в Ливии до тех пор, пока соблюдается перемирие, заявил РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нет. Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран ... Все взяли на себя обязательства", - сказал он.

По словам Чавушоглу, все страны, участвовавшие в международной конференции по Ливии в Берлине, взяли на себя обязательства.