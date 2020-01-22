В Баку мужчина напал с ножом на знакомую
В Баку в Хатаинском районе мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей знакомой.
Как сообщает Report, житель Баку Бахруз Абдуллаев на почве конфликта напал на 31-летнюю Зюмрюд Нифталиеву и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Кроме того, он ранил мужчину, который находился в этот момент рядом – Талеха Джебраилова (1981 года рождения).
Б.Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого.
Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по статье 29,120.2.7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.