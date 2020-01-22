Китайские врачи научились бороться с новым коронавирусом
Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО), сообщает информационный портал Sina.
Метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина, передает ТАСС.