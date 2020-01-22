В резиденции главы правительства Израиля в Иерусалиме проходят переговоры премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина, прибывшего для участия в международном форуме памяти жертв Холокоста, проводимом под лозунгом "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", сообщает NEWSru.co.il

Ранее сообщалось, что в течение одного дня Путин планирует провести переговоры с Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, выступить в Иерусалиме на форуме по Холокосту, встретиться с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Кроме того, Путин встретится с Яффой Иссахар (матерью Наамы Иссахар, осужденной в РФ на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков).

В программе визита Путина посещение Вифлеема и встреча там с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Возможны встречи с лидерами некоторых стран, которые примут участие в иерусалимском форуме, но эти встречи будут короткими.

Ожидается также, что Путин примет участие в открытии в иерусалимском парке Ган Сакер монумента "Свеча памяти", посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Кроме того, Путин в Израиле примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.