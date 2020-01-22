Азербайджан попал в список «Лучших стран 2020 года», составленный медиа-компанией U.S. News & World Report, BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania, сообщает Trend со ссылкой на usnews.com.

В список, который включает рейтинги по разным категориям, попали 80 стран. Азербайджан поднялся с 70-го на 61-е место. Страна заняла 36-е место по темпу экономического развития, 45-е - по мощи.

Первые пять мест в рейтинге занимают Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия.

Американский новостной журнал из Вашингтона U.S. News & World Report ежегодно составляет свои рейтинги стран, оценивая государства по таким критериям, как культурное влияние, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, качество жизни и другим.