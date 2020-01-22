Тяжелые бои в Идлибе: армия Асада несет большие потери

Сирийская армия после наступления боевиков оставила позиции на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации, сообщает Интерфакс со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными. При этом правительственные войска уничтожили до 50 и ранили до 90 боевиков.

В Центре сообщили, что боевикам в идлибской зоне деэскалации удалось вклиниться в оборону правительственных войск, захвачены два населенных пункта: "...Боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 1,2 километра и до 3,5 километра по фронту. Захвачено два населенных пункта Хуайн-Эль-Шааф и Самка".

По данным российских военных, атаки террористов на позиции сирийской армии в провинции Идлиб продолжаются.