Найден источник китайского коронавируса: виноваты змеи?

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо, а также из Уханя, откуда начала распространяться инфекция. "Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных. По мнению ученых, самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра (оба вида являются ядовитыми).

В Китае змей и других диких животных нередко употребляют в пищу. Результаты исследования, проведенного в 2017 году Институтом зоологии Китайской академии наук, показали, что более 60% населения на юго-западе страны употребляли мясо дикого животного минимум один раз за последние два года.

При этом в сообществе китайских ученых версию передачи вируса к человеку от змеи подвергают сомнению, отмечает газета. Это связано с тем, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, например от верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом (MERS). По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от отдаленных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он.