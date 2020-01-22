Год Нисанов и Зарах Илиев остались «королями российской недвижимости»

На сайте Forbes уточняется, что крупнейшими объектами компании являются агрокластер «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский» и отель «Radisson Collection Украина».

Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости», согласно которому предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев вновь стали лидерами рейтинга. По информации издания, арендный доход компании за прошлый год составил 1,6 млрд долларов.

Нисанов и Илиев уже несколько лет лидируют в арендном бизнесе, опережая конкурентов на суммы, близкие к $1 млрд.

На втором месте расположился Самвел Карапетян, чья группа "Ташир" за год заработала на аренде $655 млн. На третьем – Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев благодаря заработкам их группы "Сафмар" в $580 млн.

Также в пятерке лидеров компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) с $510 млн дохода и Gleden Invest Александра Клячина с $380 млн дохода от аренды помещений. На шестом месте Араз Агаларов, чья Crocus Group заработала на аренде за год $370 млн.

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, владеющие коммерческой недвижимостью на территории России, при этом недвижимость, расположенная в других странах, не учитывалась.