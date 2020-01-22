Год Нисанов и Зарах Илиев остались «королями российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости», согласно которому предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев вновь стали лидерами рейтинга. По информации издания, арендный доход компании за прошлый год составил 1,6 млрд долларов.
На сайте Forbes уточняется, что крупнейшими объектами компании являются агрокластер «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский» и отель «Radisson Collection Украина».
Нисанов и Илиев уже несколько лет лидируют в арендном бизнесе, опережая конкурентов на суммы, близкие к $1 млрд.
На втором месте расположился Самвел Карапетян, чья группа "Ташир" за год заработала на аренде $655 млн. На третьем – Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев благодаря заработкам их группы "Сафмар" в $580 млн.
Также в пятерке лидеров компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) с $510 млн дохода и Gleden Invest Александра Клячина с $380 млн дохода от аренды помещений. На шестом месте Араз Агаларов, чья Crocus Group заработала на аренде за год $370 млн.
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, владеющие коммерческой недвижимостью на территории России, при этом недвижимость, расположенная в других странах, не учитывалась.