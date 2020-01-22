Футбольный клуб « Карабах » объявил о привлечении в команду ганского нападающего Овусу Квабены. Детали соглашения пока не обнародованы.

22-летний Квабена начал карьеру в ганском клубе «Аккра», а затем играл в различных испанских командах, причем, в основном, на правах аренды. Это были «Толедо», «Леганьес», «Овьедо», «Картагена», «Саламанка» и «Кордоба», за которую Квабена провел в этом сезоне 16 матчей и забил 6 голов.

На счету африканского форварда три игры за сборную Ганы, где он дебютировал в 2019 году.