Дорожная полиция предупреждает водителей...

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям, передает Report.

Как заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления Кямран Алиев, "в связи с изменением погодных условий (снижением температуры на 4-6 градусов, ветреной и дождливой погодой) для предотвращения возможных аварийных ситуаций Главное управление дорожной полиции призывает водителей быть предельно внимательными за рулем и проявлять осторожность. С учетом высокой вероятности скольжения на дорогах в результате мокрого снега и снега в горных и предгорных территориях водителям рекомендуется не управлять транспортными средствами без зимних шин".

Водителям также рекомендовано выбирать скоростной режим, отвечающий метеорологическим условиям, а также не парковать автомобили рядом с деревьями, крупными рекламными щитами и другими предметами, которые могут упасть в результате сильного ветра.