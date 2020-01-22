Погода на завтра: мокрый снег, снег, сильный ветер
В пятницу, 24 января, в Баку и на Апшеронском полуострове местами будут осадки, вечером прогнозируется мокрый снег, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью и днем составит 1-4 градуса тепла, вечером около 0 градусов.
Атмосферное давление повысится с 758 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 75-85%.
В районах Азербайджана завтра временами осадки, в горных и предгорных территориях ожидается снегопад, местами сильный. Ночью и утром туман, порывистый западный ветер.
Температура ночью составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем до минус четырех градусов.
Завтра на Апшероне ожидается усиление северного ветра, осадки и резкий спад температуры, что неблагоприятно для метеозависимых людей.