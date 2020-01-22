Отдел информации 14:08

Накануне в немецком Эрфурте прошла масштабная спецоперация против армянской мафии, пишут немецкие СМИ. Согласно информации, операции предшествовало расследование в отношении мужчины и женщины армянского происхождения, которые прибыли в Германию в 1990-х годах на основе поддельных документов. Их подозревают в причастности к перестрелке, которая произошла в Эрфурте летом 2014 года.

Следователи и специалисты по борьбе с организованной преступностью Управления криминальной полиции Тюрингии также провели проверки в двух объектах. Полиция нагрянула с обысками и на дорогую виллу в квартале Хохайм. Были тщательно досмотрены находившиеся там дорогие автомобили стоимостью в несколько миллионов евро.