В немецком Эрфурте орудует банда армян из Азербайджана Спецоперация полиции
Накануне в немецком Эрфурте прошла масштабная спецоперация против армянской мафии, пишут немецкие СМИ.
Согласно информации, операции предшествовало расследование в отношении мужчины и женщины армянского происхождения, которые прибыли в Германию в 1990-х годах на основе поддельных документов. Их подозревают в причастности к перестрелке, которая произошла в Эрфурте летом 2014 года.
Следователи и специалисты по борьбе с организованной преступностью Управления криминальной полиции Тюрингии также провели проверки в двух объектах.
Полиция нагрянула с обысками и на дорогую виллу в квартале Хохайм. Были тщательно досмотрены находившиеся там дорогие автомобили стоимостью в несколько миллионов евро.
Сообщается, что еще одна перестрелка произошла в 2017 году в ресторане, принадлежащем армянам в Эрфурте. Тогда были ранены сотрудники ресторана, однако они отказались выступать в суде в качестве потерпевших. По информации полиции, в ресторане произошла перестрелка между двумя армянскими криминальными группировками из Лейпцига и Берлина.
Также сообщается, что армянская мафия в Эрфурте в большинстве своем состоит из армян, которые в 90-х годах незаконно перебрались в Германию из Азербайджана. Они использовали поддельные документы и обосновались в Германии под видом беженцев.