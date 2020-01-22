Путин матери осужденной в России израильтянки: «Все будет хорошо»

Яффа Иссахар (Иссасхар), мать Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, встретилась в резиденции главы израильского правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет Newsru.co.il, Путин заверил мать Наамы, что "всё будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаньяху по этому вопросу и он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи".

Пресс-служба Кремля приводит следующие слова Путина: "Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии окончательного решения".

Российский президент также сообщил, что сегодня Нааму в колонии посетят ответственные за защиту прав человека в России (речь идет об уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой).