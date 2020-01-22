И Лукашенко поздравил Михаила Гусмана
Ярким примером "подлинного профессионализма и преданности любимому делу" назвал в своем поздравлении глава Беларуси Александр Лукашенко многолетнюю деятельность первого заместителя гендиректора информагентства ТАСС Михаила Гусмана.
В Беларуси, говорится в тексте поздравления в связи с 70-летием российского журналиста, Михаила Гусмана "знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере", пишет Российская газета со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
Президент Беларуси отметил, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников Гусману удалось создать галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся образцами высочайшего журналистского мастерства.
Белорусский президент также выразил убежденность, что богатый опыт и заслуженный авторитет Михаила Гусмана будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами разных стран, и пожелал юбиляру доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений.