И Лукашенко поздравил Михаила Гусмана

В Беларуси, говорится в тексте поздравления в связи с 70-летием российского журналиста, Михаила Гусмана "знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере", пишет Российская газета со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Президент Беларуси отметил, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников Гусману удалось создать галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся образцами высочайшего журналистского мастерства.

Белорусский президент также выразил убежденность, что богатый опыт и заслуженный авторитет Михаила Гусмана будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами разных стран, и пожелал юбиляру доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений.