Из-за опасного коронавируса в Китае «закрывают» второй город

Власти Китая приняли решения с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, на территории которого были выявлены случаи заболевания новым опасным коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт городской администрации .

Согласно информации, местным жителям запрещается покидать Хуанган, если у них нет на то особой причины. Кроме того, в городе приостанавливается работа общественного транспорта. В Хуангане также временно закрываются кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Также временно приостановлена работа центрального городского рынка.

Население Хуангана - более 6 млн человек. Он расположен недалеко от города Ухань, из которого и начал распространение вирус. Оба населенных пункта находятся в провинции Хубэй. В Ухане также с четверга приостановлено движение транспорта в другие города.

По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао. Всемирная организация здравоохранения 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято. Ожидается, что консультации в ВОЗ продолжатся 23 января.