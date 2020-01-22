Из-за опасного коронавируса в Китае «закрывают» второй город
Власти Китая приняли решения с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, на территории которого были выявлены случаи заболевания новым опасным коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт городской администрации.
Согласно информации, местным жителям запрещается покидать Хуанган, если у них нет на то особой причины. Кроме того, в городе приостанавливается работа общественного транспорта. В Хуангане также временно закрываются кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Также временно приостановлена работа центрального городского рынка.
Население Хуангана - более 6 млн человек. Он расположен недалеко от города Ухань, из которого и начал распространение вирус. Оба населенных пункта находятся в провинции Хубэй. В Ухане также с четверга приостановлено движение транспорта в другие города.
По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао. Всемирная организация здравоохранения 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято. Ожидается, что консультации в ВОЗ продолжатся 23 января.