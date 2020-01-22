Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош и его брат были задержаны полицией за хулиганство.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое радио, Солимош с братом в состоянии сильного алкогольного опьянения были доставлены в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане.

Отмечается, что братья устроили потасовку с персоналом ресторана, при которой в заведении разбили стеклянную дверь. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.

Против них может быть возбуждено уголовное дело по статьям хулиганство и нанесения имущественного вреда.