Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Хатф-3»
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Хатф-3». Как сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны, пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности.
В военном ведомстве добавили, что дальность «Хатф-3» составляет до 290 километров, передает РИА Новости.
«Хатф-3», называемая также «Газнeви» - в честь правителя XI века Махмуда Газневи - баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.