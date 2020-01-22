Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская молодежь не выйдет на улицы

Модератор: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, как Вы сказали, сегодня в Евразии располагаются крупные силы, с одной стороны - Россия, с другой – Китай. Как президент Азербайджана, куда Вы позвоните в первую очередь - в Москву или Пекин?

Президент Ильхам Алиев: В Баку.

Модератор: В Баку…

Президент Ильхам Алиев: Да, мы проводим дружелюбную политику в отношении наших соседей, однако в то же время национальные интересы всегда находятся на первом месте. Поэтому все успехи, достигнутые нами в годы независимости, были завоеваны благодаря приверженности нашего народа независимости, проведению очень серьезных реформ в политической и экономической сферах. Наши достижения нашли отражение также в ежегодных оценках Давосского всемирного экономического форума. Достигнут высокий уровень развития инфраструктурной сферы. Что касается строительства и качества дорог, то мы занимаем двадцать седьмое место в мире.

Модератор: Прекрасно. Для меня было интересным наблюдать обновление правительства. Вы привлекли в свои ряды молодых технократов.

Президент Ильхам Алиев: Да, совершенно верно, правительство сменилось. В правительство были приглашены получившие хорошее образование новые люди с современными взглядами. Потому что, как я неоднократно говорил общественности, в двадцать первом веке невозможно добиться успеха со взглядами двадцатого века. Поэтому новые люди были приглашены не только в правительство, но и в Администрацию президента, подвергшуюся очень большим преобразованиям. В следующем месяце у нас пройдут досрочные парламентские выборы. Их цель заключается в предоставлении людям возможности избрать кандидатов, которым они доверяют. Уверен, что после выборов парламент также станет важной частью продолжения реформ.

Модератор: Что, с Вашей точки зрения, новое правительство может дать азербайджанцам, желающим улучшения условий жизни, какую разницу они увидят в предстоящие год или два?

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что раньше мы в основном вкладывали инвестиции в инфраструктурные проекты. Поэтому, опять же согласно Давосскому форуму, Азербайджан сегодня занимает второе место по доступности электроэнергии. Уровень газификации в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы построили 16 тысяч километров дорог, более 3 тысяч школ и 700 больниц. Однако это было частью государственных инвестиций. Что нам нужно сейчас? От нас требуется новый подход в хорошем управлении, прозрачности, отчетности, дальнейшем приближении критериев, связанных со стандартами жизни и быта, к стандартам Европейского Союза. Считаю, что это возможно. Этого можно добиться, потому что мы имеем сильную политическую поддержку. Я хочу вновь коснуться оценки Давосского форума, удостоившего стратегический взгляд правительства Азербайджана 10-го, а умение правительства обеспечить стабильность – 11-го места. Таким образом, новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население. Поэтому наш экономический рост должен соответствовать росту населения. В годы независимости численность населения у нас увеличилась с 7 миллионов до 10 миллионов. Таким образом, населению нужны дополнительная инфраструктура, дополнительное продовольственное обеспечение. Ежегодно наше население увеличивается на 100 тысяч человек. Это означает, что нам ежегодно нужны по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест. Это нелегко. Поэтому правительство займется данным вопросом. Мы постараемся сохранить бедность на сегодняшнем уровне – ниже 5 процентов. Кроме того, у нас есть долгосрочная стратегия, связанная с сокращением прямого внешнего долга. Сегодня этот долг очень низкий, он составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Однако наша цель – снизить его до 10 процентов валового внутреннего продукта. Конечно, мы также будем работать над вопросом сохранения инфляции на низком уровне – на уровне 2,5 процента, как это было в прошлом году. Доходы населения всегда должны опережать инфляцию, создание рабочих мест также должно превышать демографический рост.

Модератор: Я прочитала, что сегодня возраст трети населения Азии ниже 15 лет. То есть трети населения не исполнилось 15 лет. Если взглянуть на молодежь на всех остальных континентах мира, то можно увидеть их на улицах, они требуют, чтобы их голоса были услышаны, они привыкли к тому, что обладают большими правами. Вы также отметили сейчас, что в Вашей стране много молодежи. Но если они выйдут на улицы и потребуют больше прав, что Вы им ответите?

Президент Ильхам Алиев: Мы бы выслушали их пожелания. Однако факт в том, что азербайджанская молодежь находится не на улицах, а в университетах, школах, в стартап-бизнесе, молодежь активно привлекается к правительственным вопросам. Мы начали мощное волонтерское движение, десятки тысяч людей приняли участие в тренингах в качестве волонтеров в секторе общественных услуг. После этого мы принимаем тех, кто продемонстрировал хорошие результаты, в правительственные организации. Откровенно говоря, то, что в различных уголках мира молодежь находится на улицах, происходит из-за того, что их что-то не устраивает. Их не устраивает жизнь, они потеряли доверие к правительству. Чтобы прийти к власти, правительство прибегло к популистским лозунгам, однако впоследствии не смогло сдержать обещаний. На самом деле они сказали неправду. Главная причина здесь в безответственности политиков, потому что мы не только в Европе, но и во многих других странах видим, что правительство приходит к власти и сразу же его руководитель оказывается под давлением. Люди избирают его, однако спустя год он утрачивает оказанное ему доверие, так как были даны невыполнимые обещания. Мы в Азербайджане всегда держим данное слово. Мы никогда не обещаем того, чего не сможем выполнить, и жизненные стандарты наших граждан с каждым годом улучшаются.

Модератор: Благодарю Вас, президент Алиев. Как Вы думаете, разделяет ли азербайджанская молодежь этот взгляд, желание стать частью региональной организации и возложение суверенитета на эту региональную организацию? Находит ли данная идея поддержку в Азербайджане на местном уровне?

Президент Ильхам Алиев: Нет, я так не считаю. Думаю, что основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы. Одна из моих целей как президента заключалась в превращении Азербайджана в самодостаточную и ни от кого независящую страну. Иными словами, экономическая независимость была основным приоритетом, потому что это – фундамент для политической независимости. Безусловно, различные страны имеют различные повестки дня. Экономика одних стран более чувствительна, чем других. Что касается Азербайджана, то хочу еще раз отметить, что у нас очень благоприятное географическое положение. Кроме того, мы вложили крупные инвестиции в создание современной инфраструктуры. Во-вторых, как вы отметили, у нас очень молодое поколение. У нас дополнительные и очень креативные трудовые ресурсы. Конечно, мы богаты природными ресурсами – нефтью и газом, что создает для нас энергетическую безопасность. Поэтому наши отношения с соседними странами и многочисленными партнерами основаны на взаимных интересах. Кроме того, мы прагматично подходим к любому вопросу, связанному с представительством в той или иной международной структуре. Что это нам даст? Если это даст нам больше экономических стимулов, больше возможностей для бизнеса, больше стабильности и больше безопасности, то, конечно, мы учитываем это. Мы являемся членами ряда международных институтов. Один из них – Движение неприсоединения.

Модератор: Каковы Ваша самая яркая надежда и наихудшее опасение, связанные с регионом? Пожалуйста, президент Алиев.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что учитывая, в частности, региональную ситуацию и появляющиеся новые конфликтные зоны важнейшим вопросом в настоящее время является региональная стабильность. У нас нет внутренних рисков в стране, ни политических, ни экономических. Страна стабильна, развитие устойчиво. У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа. Самой же большой обеспокоенностью и основной потенциальной опасностью стало бы возрастание напряженности за пределами наших границ. Мы не несем ответственности за это. К сожалению, мы не можем полностью влиять на данный процесс. Ответственность будут нести суперсилы, которым следует прийти к договоренности между собой в определенных вопросах, чтобы не нарушить еще больше эту хрупкую стабильность.

Модератор: Для участников панели, недостаточно знакомых с регионом. Какая напряженность в случае ее возрастания может вызвать у Вас наибольшую обеспокоенность?

Президент Ильхам Алиев: Знаете, мы видим эту напряженность вблизи наших границ. Мы видим напряженность в Афганистане, видим там неурегулированную ситуацию. Мы сами подверглись оккупации со стороны Армении, это является постоянным источником угрозы. Можно сказать, 20 процентов наших территорий, вопреки нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН, находятся под оккупацией Армении. Мы становимся свидетелями обострения напряженности в американо-иранских отношениях. Потенциальной угрозой являются многие возникающие в регионе горячие точки. Поэтому мы очень заинтересованы в безопасности и определенности за пределами наших границ. Потому что экономические трудности, находящиеся даже за пределами Азербайджана, могут повлиять на наше экономическое и социальное положение. Поэтому считаю, что ситуация, связанная со стабильностью в регионе, является основным вопросом, вызывающим нашу обеспокоенность, и, если так можно сказать, основной опасностью является нестабильность в регионе.