Власти Пекина отменили в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает Интерфакс.

На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса. В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать в ночь с 24 на 25 января.

Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.