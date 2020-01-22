Путин не сдержал слез на открытии памятника

Президент России Владимир Путин не смог сдержать слезы во время выступления на форуме памяти Холокоста в Израиле, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Кремлевского пула РИА.

«Памятник — это очень хорошо, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как вы сделали сегодня... Спасибо» - сказал российский президент, после чего ушел с трибуны.

Речь идет об открытии Свечи памяти, посвященной блокаде Ленинграда. Путин отметил, что для него это не пустой звук. Его отец защищал город, а мать была с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище, напомнил президент судьбу своего брата.

Памятник блокадникам Ленинграда установили в центре Иерусалима. Он представляет собой стелу высотой 9 метров. Это один из самых крупных памятников в Израиле, посвященных войне. На стеле выбита надпись «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».