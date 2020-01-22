Названы самые успешные бизнесмены в "зеленой экономике"

Первыми в списке являются владельцы китайской компании CATL, выпускающей аккумуляторы для электромобилей, производимых Daimler, Toyota, BMW и Volvo. Ее стоимость составляет 16,7 млрд долларов. На втором месте американец Илон Маск, основатель и глава производителя электромобилей Tesla. Его "зеленое" состояние, по расчетам Bloomberg, оценивается в 14,6 млрд долларов, пишет Дойче велле.

Ряд бизнесменов в мире, предлагая технические решения в борьбе с изменением климата, заработали миллиарды. Состояние десяти наиболее богатых из них к концу 2019 года совокупно достигло 61 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

На третьем месте - немец Алоис Воббен с состоянием 7,3 млрд долларов, основавший в 1984 году компанию Enercon - производителя турбин для получения электричества из энергии ветра. Четвертый - австралиец Энтони Пратт, владелец австралийской компании Visy Industries и американской Pratt Industries, производящих из вторсырья бумагу и упаковочные материалы. Компании владеют собственными электростанциями, снабжающими производство "чистой" энергией. Состояние Пратта оценено в 6,8 млрд долларов.

На пятом и седьмом местах - китайские компании Longi и Hangzhou First Applied Material, состояние владельцев которых оценивается соответственно в 3,4 и 2,9 млрд долларов. Обе работают в сфере солнечной энергетики.

На шестом месте - испанец Хосе Мануэль Энтреканалес. Его "зеленое" состояние оценивается в 2,9 млрд евро. Энтреканалес перепрофилировал основанную его дедом строительную компанию Acciona в производителя электричества с использованием энергии ветра, солнца, воды, биомассы, термальных источников. Компания производит электроэнергии для снабжения 6 млн домохозяйств, в 2018 году этот бизнес составил более 60 процентов доходов Acciona.

На восьмом месте - Ван Чуаньфу (2,4 млрд долларов), владелец компании BYD, крупнейшего в КНР производителя электромобилей. Замыкают десятку таиландская компания Energy Absolute и американская Nikola Motor. Первая производит биодизель, а также создала и начала производство первого в стране электромобиля. Вторая специализируется на производстве автомобилей, работающих на водороде.