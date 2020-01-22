С учетом обращений граждан внесены изменения в направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам, которые начнут применяться с 25 января 2020 года, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии №117, теперь автобусы будут двигаться в направлении Центра транспортного обмена "Локбатан". Из-за того, что состояние дороги между ТЦ "Бина" и "Садарак" оставляет желать лучшего, движение автобусов до данному участку создавало проблемы, что вызывало недовольство у пассажиров.

Согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии №185, оно будет организовано через улицы Юсиф Велиев - Дадаш Васиф - Исрафил Мамедов.

Также изменено направление движения автобусов маршрутной линии №206. Согласно новому маршруту, автобусы будут ездить до места под названием "Новые дома" в поселке Локбатан. Это позволит обеспечить удобный проезд жителям данной территории до станции метро "Элмляр Академиясы".