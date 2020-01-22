Знаменитый шахматист стал консультантом Теймура Раджабова

Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и спарринг-партнером азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова во время подготовки к турниру претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

«Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически, - цитирует Карякина ТАСС. - Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном. Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер».

Помимо Раджабова, в турнире претендентов сыграют россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, а также китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

Победитель турнира встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, что в своем недавнем интервью Теймур Раджабов рассказал о том, что уже долгое время работает с тренером Владимиром Чучеловом из Бельгии, а также еще с детских лет поддерживает тесные связи с французским гроссмейстером Игорем-Александром Натафом.