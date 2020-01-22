Фазиль Талыбов о материальной помощи семьям шехидов 20 Января

«Память шехидов 20 Января всегда глубоко почитается, ежегодно в годовщину трагедии могилы шехидов посещают по всей стране на общенациональном уровне, и в сердце каждого азербайджанца есть чувство глубокого почтения и уважения к памяти шехидов», - написал представитель Минтруда.

Одна из страниц в Facebook распространила видео, на котором несколько членов семей шехидов 20 Января выразили недовольство оказываемой им заботой. Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов ответил на эти утверждения.

Он подчеркнул, что социальная защита семей шехидов и инвалидов 20 Января является одной из самых приоритетных задач, и государство осуществляет очень серьезные шаги в этой сфере.

«Все льготы и привилегии, предусмотренные для семей шехидов и инвалидов войны, все меры соцзащиты, осуществляемые для них, точно также оказываются и применяются к семьям шехидов и инвалидам 20 Января. То есть здесь одинаковый подход и одинаковое обеспечение», - заявил Ф.Талыбов.

Затем он привел статистические данные о том, что семьям шехидов и инвалидам 20 Января предоставляются те же льготы, что и семьям шехидов и инвалидам войны.

«За прошедший период семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено около 7 тысяч 600 квартир и частных домов, 116 из которых были предоставлены семьям шехидов и инвалидам 20 Января. Инвалидам войны были выделены 6 тысяч 750 автомобилей, 92 автомобиля из которых получили инвалиды 20 Января.

В качестве Президентской пенсии инвалиды 20 Января получают 300 манатов, члены семей шехидов 20 Января, не имеющие права на получение трудовой пенсии и дети получают ежемесячное пособие, члены семей шехидов 20 Января, получающие трудовую пенсию, получают ежемесячную надбавку к ней в размере около 100 манатов.

Инвалиды 20 Января, получающие ежемесячное пособие за инвалидность, вместе с Президентской пенсией получают: инвалиды 1-й группы – 450 манатов, 2-й группы – 360 манатов, 3-й группы – 320 манатов. Получающие пенсию инвалиды - члены семей шехидов 20 Января дополнительно получают Президентскую пенсию: инвалиды 1-й группы – 300 манатов, 2-й группы – 230 манатов, 3-й группы – 210 манатов.

Государство оплачивает платное обучение в вузах детей из семей шехидов и инвалидов 20 Января, так же как и детей из семей шехидов и инвалидов войны.

В законодательстве страны для семей шехидов и инвалидов 20 Января прописаны привилегии и льготы. Так, например, членам семей шехидов 20 Января трудовой отпуск представляется на срок не менее, чем 45 дней. При сокращении штатов и увольнениях членам семей шехидов дается преимущество в оставлении на работе.

В этом году, как и каждый год, членам семей шехидов и инвалидам 20 Января была оказана одноразовая материальная помощь.

Отметим также, что члены семей шехидов 20 Января имеют самый высокий статус и пользуются всеми привилегиями и льготами, предусмотренными для семей шехидов и инвалидов войны. Наряду с этим подготовлено и будет утверждено в ближайшее время удостоверение», - заявил Ф.Талыбов.