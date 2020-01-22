В Болгарии россиян обвинили в отравлении бизнесмена
В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в предполагаемом отравлении бизнесмена Эмилияна Гебрева, сообщила прокуратура страны.
«В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева... трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Россиян обвиняют в соучастии в попытке преднамеренного убийства «путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического соединения».
Как пишет Интерфакс, имена россиян не называются. По данным Bloomberg, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании. В Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест обвиняемых. Также болгарская сторона собирается добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.