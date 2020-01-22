Организация опубликовала уровень Индекс восприятия коррупции в 180 странах мира за прошлый год. Опираясь на оценки экспертов, TI присваивает этот индекс по шкале от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Шеф Transparency International Делиа Феррейра Рубио всерьез обеспокоена этой тенденцией: «Правительства должны срочно разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и чрезмерному влиянию на политические системы», - заявила она.

В то же время, четыре страны, входящие в семерку самых развитых стран мира — G7 – опустились в так называемом Индексе восприятия коррупции.

Международная организация Transparency International, которая следит за уровнем коррупции в разных странах мира, регулярно публикует данные о ее уровне. Из этих докладов можно понять тенденции такого явления, характерного для многих развивающихся стран, в том числе постсоветского пространства. Новые цифры за 2019 год, обнародованные только что, свидетельствуют о том, что самый малый уровень взяточничества — в Эстонии.

Лидерами рейтинга являются , по данным Transparency International, - Дания и Новая Зеландия (по 87). Второе место занимает Финляндия с 86 пунктами. Худшие показатели у Сомали (9), Южного Судана (12) и Сирии (13).

Россия также внизу списка (137-е место) с 28 баллами. Ниже нее, из стран экс-СССР, только Таджикистан (153-е место), Туркменистан (165-е место) и Узбекистан (153-я позиция).

Среди стран Балтии Латвия, ухудшившая показатели — она находится на 44-м месте с 58-ю баллами, рядом с Грузией, у которой такие же показатели.

Соседка Латвии - Литва расположилась выше — на 35-м месте с 59 баллами. Она при этом опережает Польшу, которая разместилась на 41-й позиции с 60-ю баллами.

Только Эстония на постсоветском пространстве может гордиться своими показателями: они выше всех — 18-е место с 74-ю баллами.

Неудивительно, что в этой стране есть даже общество «Эстония без коррупции». Его исполнительный директор Карина Паю считает, что вхождение Эстонии в двадцатку престижного индекса — свидетельство эффективности работы, которую проводит ее государство. Но она отмечает, что отрыв от наименее коррумпированных стран достаточно заметен, и потому предстоит еще немало, чтобы подняться в индексе. А для этого, по ее мнению, нужны новые изменения в законодательстве и больше работать над пропагандой принятых в обществе положительных ценностей.

Она же добавила, что, к сожалению, все еще есть фон скандалов об отмывании денег в шведских банках в Эстонии, а цифры индекса не затрагивают того, что происходит в частном секторе экономики.

Transparency International обеспокоено падением в рейтинге Канады (- 4 балла), сдачей позиций Францией и Великобританией (по -3 балла), а также США (- 2 балла). Из «тяжеловесов» G7 позиция Германии осталась неизменной — 80-е место.

По опросу, проведенному в США TI, американцы скептически смотрят на заявленные после выборов президентом Трампом меры по борьбе с коррупцией. Вероятно, скандалы вокруг Белого дома, сотрясающие Америку, пошатнули веру части населения в честность и прозрачность даже высших органов власти.

Тревожна цифра, обнародованная TI: 44 процента опрошенных американцев считают, что правительственные институции и даже офис президента являются наиболее коррумпированными центрами власти. Год назад так считали 36 процентов опрошенных граждан США.

По мнению опрошенных, коррупции подвержены даже законодатели. Конгрессменов коррумпированными считают 38 процентов респондентов. Больше всего американцы доверяют в этом вопросе только полиции (20 процентов) и представителям системы правосудия (16 процентов).

Очевидно, что взяточничество старо как мир. Но борьба с ним все-таки продолжается.