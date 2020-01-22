Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом
Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что в стране выявлен первый подтвержденный случай заболевания новым типом коронавируса. Заболевшим оказался 66-летний гражданин Китая, житель Ухани, который прибыл в Сингапур 20 января.
Сейчас мужчина изолирован в сингапурской больнице, состояние оценивается как стабильное, сообщает CNA.
Еще во время полета он сообщил о боли в горле, на следующий день у него поднялась температура, появился кашель. В среду его изолировали с диагнозом «пневмония», заподозрив при этом коронавирус. В четверг было подтверждено, что у мужчины выявлен новый коронавирус. Медики взяли под контроль его семью, а также пассажиров самолета, на котором он прибыл в Сингапур. Всего в стране зарегистрировали 28 подозрительных случаев.