Азербайджан продолжает импорт мяса... А Казахстан остановил экспорт актуальное
Как уже сообщалось, Минсельхоз Казахстана приостановил экспорт крупного и мелкого рогатого скота. Свое решение ведомство обосновало тем, что в результате резкого увеличения вывоза из страны в прошлом году в Казахстане подорожали мясо и мясные продукты. Отмечалось, что в прошлом году за рубеж было продано 156 тысяч голов крупного рогатого скота, а также экспортировано 264 тысячи голов овец, половина из которых являлись овцематками. Основным покупателем овец был Узбекистан, который приобрел свыше 200 тысяч голов. Россия купила у Казахстана 21,5 тысячи овец, Азербайджан – 18 тысяч, Иран – около 12 тысяч.
Корреспондент haqqin.az попыталась установить – как решение Казахстана о приостановке экспорта скота скажется на обеспечении мясом и мясными продуктами в Азербайджане. Стало известно, что наша страна приобретает живой скот у Казахстана в основном в преддверии Гурбан байрамы. На самом же деле Казахстан не участвует в формировании рынка мяса в Азербайджане.
Вместе с тем за счет только местного производства в Азербайджане спрос на мясо не удовлетворяется. В связи с этим в прошлом году в страну было импортировано 51,5 тысячи тонн мяса на сумму в 79,4 миллиона долларов. А в 2018 ввезено 47,7 тысячи тонн на сумму 70 миллионов долларов. Однако наряду с закупками за рубежом растет и местное производство. Так, в прошлом году производство мяса в живом весе составило 573,3 тысячи тонн, что на 3% больше, чем в предыдущем году.
Овец из Казахстана завез предприниматель…
Директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Фирдовси Фикретзаде заявил haqqin.az, что Азербайджан приобретает овец в основном в России и Грузии.
«В прошлом году в преддверии Гурбан байрамы частные предприниматели действительно завезли некоторое количество овец и из Казахстана. Однако приостановка экспорта мяса в Казахстане и его подорожание в этой стране не окажут никакого влияния на мясной рынок Азербайджана», - утверждает директор Центра.
Ф.Фикретзаде также внес ясность в причины роста импорта мяса. По его словам, импортируемое мясо используется для переработки его в изделия, а также направляется в сферу туристического питания. Мясо, ввозимое в Азербайджан, имеет специальное промышленное назначение и предназначено для перерабатывающей промышленности и туризма.
«Главным образом вырос импорт мяса птицы, потому что в сфере бройлерной промышленности в нашей стране наблюдается спад, производство уменьшилось. Но я думаю, что это временное явление. На цену мяса птицы прямое влияние оказывает подорожание кормов», - сказал он.
Представитель Минсельхоза напомнил о том, что с 1 января этого года продажи кормов для скота и птицы освобождены от уплаты НДС сроком на 4 года, что должно способствовать замедлению и даже прекращению повышения цен на мясо.
«На рынке красного мяса наблюдается напряженность»
Как сообщил эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли, ряд стран после ограничения экспорта овощей и фруктов ввел ограничения и на экспорт красного мяса, так как в настоящее время на мировом рынке этого мяса возникла напряженность.
«На мировом рынке красного мяса наблюдается заметная напряженность. Несколько стран в целях безопасности внутреннего рынка и для поддержания потребления мяса своим населением в рамках нормы ввели ограничения на его экспорт. Но эти ограничения не окажут сколь-нибудь серьезного воздействия на цены на внутреннем рынке мяса в Азербайджане», - полагает эксперт.
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 7 миллионов голов мелкого рогатого скота и от 2,8 до 3 миллионов крупного рогатого. Годовая потребность одного человека в мясе в Азербайджане составляет 35-40 килограммов, что, по официальным данным, считается потреблением красного мяса в пределах нормы. Однако в чем причина сезонного повышения цен?
Как считает Н.Насирли, сезонные изменения цен напрямую связаны с кормами, потому что расходы на корм составляют 70% всех расходов в животноводстве. В Азербайджане производится около 3 миллионов тонн кормов ежегодно и почти столько же импортируется.
«И для птицы, и для крупного и мелкого рогатого скота корма и кормовые добавки в значительном количестве привозят из-за рубежа. А потому осенью и зимой наблюдается рост цен на мясо, а летом цены стабилизируются», - заявил эксперт.
Глобальное потепление не обошло и Азербайджан – в последние годы приходят в негодность десятки гектаров пастбищ. Из-за постоянного использования из года в год одних и тех же пастбищных угодий качество травы также резко ухудшилось. К тому же, как отметил эксперт, основной составляющей кормов в Азербайджане является клевер, хотя во всем мире кормление скота клевером осталось в прошлом. Во всем мире давно высаживаются растения, которые по своей урожайности и эффективности превосходят клевер. И в Азербайджане есть все условия для выращивания подобных растений.
Отметим, что в Азербайджане принята «Государственная программа по развитию животноводства на 2019-2025 годы». В программе отражена необходимость осуществления комплексных мер по кормам. Минсельхоз заявляет, что эти мероприятия уже начаты. Пока же Азербайджан продолжит импортировать скот и мясо.