Как уже сообщалось, Минсельхоз Казахстана приостановил экспорт крупного и мелкого рогатого скота. Свое решение ведомство обосновало тем, что в результате резкого увеличения вывоза из страны в прошлом году в Казахстане подорожали мясо и мясные продукты. Отмечалось, что в прошлом году за рубеж было продано 156 тысяч голов крупного рогатого скота, а также экспортировано 264 тысячи голов овец, половина из которых являлись овцематками. Основным покупателем овец был Узбекистан, который приобрел свыше 200 тысяч голов. Россия купила у Казахстана 21,5 тысячи овец, Азербайджан – 18 тысяч, Иран – около 12 тысяч.

Корреспондент haqqin.az попыталась установить – как решение Казахстана о приостановке экспорта скота скажется на обеспечении мясом и мясными продуктами в Азербайджане. Стало известно, что наша страна приобретает живой скот у Казахстана в основном в преддверии Гурбан байрамы. На самом же деле Казахстан не участвует в формировании рынка мяса в Азербайджане.

Вместе с тем за счет только местного производства в Азербайджане спрос на мясо не удовлетворяется. В связи с этим в прошлом году в страну было импортировано 51,5 тысячи тонн мяса на сумму в 79,4 миллиона долларов. А в 2018 ввезено 47,7 тысячи тонн на сумму 70 миллионов долларов. Однако наряду с закупками за рубежом растет и местное производство. Так, в прошлом году производство мяса в живом весе составило 573,3 тысячи тонн, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Овец из Казахстана завез предприниматель…

Директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Фирдовси Фикретзаде заявил haqqin.az, что Азербайджан приобретает овец в основном в России и Грузии.

«В прошлом году в преддверии Гурбан байрамы частные предприниматели действительно завезли некоторое количество овец и из Казахстана. Однако приостановка экспорта мяса в Казахстане и его подорожание в этой стране не окажут никакого влияния на мясной рынок Азербайджана», - утверждает директор Центра.

Ф.Фикретзаде также внес ясность в причины роста импорта мяса. По его словам, импортируемое мясо используется для переработки его в изделия, а также направляется в сферу туристического питания. Мясо, ввозимое в Азербайджан, имеет специальное промышленное назначение и предназначено для перерабатывающей промышленности и туризма.

«Главным образом вырос импорт мяса птицы, потому что в сфере бройлерной промышленности в нашей стране наблюдается спад, производство уменьшилось. Но я думаю, что это временное явление. На цену мяса птицы прямое влияние оказывает подорожание кормов», - сказал он.

Представитель Минсельхоза напомнил о том, что с 1 января этого года продажи кормов для скота и птицы освобождены от уплаты НДС сроком на 4 года, что должно способствовать замедлению и даже прекращению повышения цен на мясо.