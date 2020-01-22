Фуад Алескеров о реформе в МВД

«Работа, проведенная в этой сфере, отражена в рейтингах авторитетных международных организаций. Согласно рейтингу конкурентоспособности Всемирного экономического форума, среди 141 страны Азербайджан в последние три года по индикатору «Надежность полицейских служб», поднявшись на 45 ступеней, занял 30 место, по индикатору «Безопасность», поднявшись на 18 ступеней, занял 22 место, а также по индикатору «Уровень борьбы с организованной преступностью», поднявшись на 25 ступеней, занял 18 место», - сказал помощник главы государства.

Помощник президента заявил, что в обеспечении стабильности и безопасности, безусловно, большую роль сыграли правоохранительные органы, особенно – органы внутренних дел.

Стабильность и безопасность - основные факторы, обеспечивающие условия для развития страны и проведения реформ, как особо подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев . Как сообщает haqqin.az, об этом на Коллегии МВД заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров.

Фуад Алескеров подчеркнул, что осуществляемые в стране реформы охватили и органы внутренних дел. Идет усовершенствование деятельности азербайджанской полиции.

«Кадровые реформы в МВД, осуществляемые плановые мероприятия, направленные на увеличение эффективности управления, создают условия для успешного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел. В результате предпринятых мер борьба с преступностью ведется более решительно, достигаются положительные результаты в защите жизни, прав и свобод, законных интересов государства, юридических и физических лиц от незаконной деятельности.

Меры по раскрытию преступлений, поимке находящихся в розыске преступников, обезвреживанию вовремя преступных группировок и в прошлом году были эффективными. В целом же то, что показатель раскрытия преступлений несколько лет превышает 85%, говорит о непримиримой и напряженной ежедневной борьбе органов внутренних дел с преступностью», - сказал Ф. Алескеров.

Он также отметил, что при рассмотрении статистического анализа, одним из важных позитивных изменений, привлекающим внимание, является снижение на 30% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Затем до внимания присутствующих было доведено, что после того, как 3 апреля 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», в этой сфере был начат новый этап реформ.

«В самые опасные периоды истории страны органы внутренних дел всегда играли особую роль в защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Постоянные меры, предпринимаемые сегодня в МВД по усовершенствованию механизма управления органами и частями министерства, увеличению оперативности органов и средств, оптимизации деятельности в условиях изменяющейся обстановки, укреплению оперативных позиций дают основание сказать, что криминогенная ситуация в стране находится под контролем», - сказал помощник главы государства.