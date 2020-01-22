Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами фото
Программа Applab компании Bakcell и Центр Инкубации и Акселерации INNOLAND организовали «демонстрационный день» (Demo Day) для участников совместной инкубационной программы.
Целью «демонстрационного дня» было познакомить стартапы, нуждающиеся в финансировании, с потенциальными инвесторами, а также поддержать создание устойчивых деловых отношений между сторонами.
Так, финалисты совместной инкубационной программы Bakcell и INNOLAND были приглашены, чтобы продемонстрировать свои успехи и достижения, а также познакомиться с представителями компаний и бизнесменами, желающими инвестировать в перспективные стартапы.
В ходе «демонстрационного дня» три стартапа, поддерживаемые Bakcell, а именно Bon.az (www.bon.az - онлайн-услуга кешбек), Towaves (www.towaves.com - платформа для людей с общими интересами и похожим образом мышления) и Fonibo (www.fonibo.com - онлайн платформа для доставки продуктов и еды), были также приглашены, чтобы рассказать о ходе развития проекта и привлечь внимание потенциальных инвесторов.
В 2018 году компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В рамках этого соглашения Bakcell и INNOLAND осуществляют совместную программу инкубации для местных стартапов. В процессе инкубации стартап-команды получают всестороннюю поддержку от Bakcell и INNOLAND в виде бесплатного офисного пространства, консультаций профессионалов и необходимых тренингов наряду с другими возможностями для работы над проектами и превращения своих стартапов в успешный и инновационный бизнес.
Напомним, что с 2014 года, местные стартапы и разработчики, занятые созданием оборудования и программного обеспечения, получают поддержку от центра AppLab компании Bakcell.