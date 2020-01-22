Целью «демонстрационного дня» было познакомить стартапы, нуждающиеся в финансировании, с потенциальными инвесторами, а также поддержать создание устойчивых деловых отношений между сторонами.

Так, финалисты совместной инкубационной программы Bakcell и INNOLAND были приглашены, чтобы продемонстрировать свои успехи и достижения, а также познакомиться с представителями компаний и бизнесменами, желающими инвестировать в перспективные стартапы.

В ходе «демонстрационного дня» три стартапа, поддерживаемые Bakcell, а именно Bon.az (www.bon.az - онлайн-услуга кешбек), Towaves (www.towaves.com - платформа для людей с общими интересами и похожим образом мышления) и Fonibo (www.fonibo.com - онлайн платформа для доставки продуктов и еды), были также приглашены, чтобы рассказать о ходе развития проекта и привлечь внимание потенциальных инвесторов.